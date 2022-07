De Vrij come Skriniar sulla stessa lista di de Ligt: l’Inter aspetta il piano B – SM

De Vrij è nel limbo tra la permanenza all’Inter e l’addio in estate. Il contratto in scadenza, in caso di mancato rinnovo, non aiuta di certo. Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, l’olandese può avere un futuro in Premier League grazie a de Ligt (e Skriniar…)

MODELLO OLANDESE – La cessione di Milan Skriniar (vedi aggiornamento) potrebbe non essere l’unica in difesa. L’Inter può salutare anche Stefan de Vrij, che è finito sul taccuino “olandese” del nuovo Manchester United. La prima scelta per il nuovo allenatore Erik ten Hag è il connazionale Matthijs de Ligt, in uscita dalla Juventus. L’alternativa è proprio de Vrij, in scadenza con l’Inter a giugno 2023. Più economico. A riportarlo è Sport Mediaset, che fa il punto sui piani nerazzurri in difesa. Sul classe ’99 olandese bianconero, infatti, sembra ormai favorito il Chelsea, che segue anche Skriniar ma senza avvicinarsi alle cifre del Paris Saint-Germain. Pertanto è altamente probabilmente che l’incastro finale sia Skriniar-PSG e de Ligt-Chelsea. E de Vrij? Se non arrivasse (come probabile, ndr) de Ligt, ten Hag chiederebbe allo United di accelerare per de Vrij. L’Inter aspetta l’offerta giusta anche per il classe ’92 olandese. E intanto lo United, proprio grazie a ten Hag, si appresta ad accogliere l’ex nerazzurro Christian Eriksen (vedi articolo). Lo United made in Ajax inizia a prendere forma. Anche per questo l’Inter aspetta di conoscere la necessità del piano B in difesa… Il futuro di de Vrij è legato più a quello di de Ligt che a quello di Skriniar. La Serie A è destinata a perdere alcuni dei suoi migliori centrali difensivi? Tra qualche giorno avremo una risposta. Seguiranno aggiornamenti.