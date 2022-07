Inter, arriva la conferma ufficiale: ecco le date delle 5 amichevoli estive

Inter impegnata in cinque amichevoli estive prima del debutto stagionale in Serie A. La conferma arriva dalla stessa società nerazzurra, che completa il calendario estivo già preannunciato (vedi tutti dettagli per seguirle in diretta). Di seguito quanto pubblicato sul sito ufficiale dell’Inter

AMICHEVOLI ESTIVE – “L’avvicinamento al campionato prevede, per l’Inter, cinque appuntamenti: cinque amichevoli che porteranno i nerazzurri fino al debutto in campionato, in programma il 13 agosto sul campo del Lecce. La prima sfida è quella in programma martedì 12: alle 18:30, allo Stadio di Cornaredo, l’Inter affronterà il Lugano nel tradizionale appuntamento del pre-campionato. Saranno poi i sabati a scandire l’estate dei nerazzurri: a luglio tre appuntamenti con squadre della Ligue1, mentre ad agosto la sfida con una formazione della Liga. Sabato 16 luglio al Mazza di Ferrara l’amichevole con il Monaco. Il 23 la trasferta in Francia, sul campo del Lens, contro la formazione di casa; il 30 sarà l’Orogel Stadium di Cesena a ospitare il match contro l’Olympique Lione. L’ultimo appuntamento prima del via del campionato è in programma sabato 6 agosto a Pescara: l’Inter affronterà il Villarreal“.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]