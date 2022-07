Skriniar, a vuoto anche l’offerta n.4 del PSG: Inter ferma sulla sua richiesta – SM

Skriniar a mercato appena iniziato risulta essere ancora un calciatore dell’Inter. Manca, infatti, l’offerta giusta da parte del PSG. Come riportato da Sport Mediaset, anche l’ultimo tentativo francese è andato a vuoto. Pertanto sarà necessario un ulteriore sforzo per essere convincenti

RILANCI SU RILANCI – Le prime quattro offerte del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar sono andate a vuoto. Anche l’ultima: no dell’Inter a 60 milioni di euro più il cartellino di Julian Draxler (valutabile non più di 10-15 milioni, ndr). Serve l’ennesimo rilancio, quindi almeno la quinta offerta. L’Inter chiede sempre 80 milioni per cedere Skriniar. In mattinata non si segnala ancora nessun nuovo contatto sull’asse Parigi-Milano. Secondo quanto riportato da Daniele Miceli – giornalista di Sport Mediaset – il prossimo rilancio del PSG dovrebbe aggirarsi sui 70 milioni più bonus. Basteranno per l’Inter? Non si segnalano, invece, novità sulle strategie del Chelsea (vedi video). Il tempo inizia a stringere: tra cinque giorni inizia il ritiro nerazzurro e Skriniar non conosce ancora il suo futuro…