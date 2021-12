VIDEO – Sassuolo-Lazio 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Lazio, posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



ANCORA UNA RIMONTA – Sassuolo-Lazio 2-1 nel posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A. La Lazio si ferma di nuovo e continua l’altalenanza di risultati per Maurizio Sarri. Questo nonostante dopo sei minuti arrivi lo 0-1, con un assist di Pedro per la conclusione a rimorchio di Mattia Zaccagni. Il centrocampista aveva già segnato al Sassuolo alla prima giornata, doppietta quando era ancora al Verona (perdendo pure lì, 2-3). Un tiro di Gianluca Scamacca, con una deviazione, sembra superare Thomas Strakosha col portiere albanese salvato dal palo. Resta invece immobile al 63′, quando Domenico Berardi si accentra dalla destra e con un suo classico mancino pareggia. Sei minuti e il Sassuolo la ribalta, ancora con due gol ravvicinati come nel 2-2 con lo Spezia. È di nuovo Giacomo Raspadori a segnare, con una conclusione dal limite. La Lazio resta in superiorità numerica nell’ultimo quarto d’ora, quando Kaan Ayhan ferma Vedat Muriqi poco prima dell’ingresso in area: rosso diretto. Della punizione si incarica Toma Basic, incrocio dei pali fortissimo e rimbalzo sulla linea.

Video con gli highlights di Sassuolo-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.