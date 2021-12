VIDEO – Napoli-Empoli 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Empoli, posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



L’ALLIEVO SUPERA IL MAESTRO – Napoli-Empoli 0-1 nel posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A. Aurelio Andreazzoli fa uno scherzetto al suo amico Luciano Spalletti, ancora squalificato, e l’Empoli vola in classifica. Eljif Elmas, sostituito nel finale per un infortunio, sfiora il gol con un bel destro a giro sulla traversa. A servirgli l’assist è Hirving Lozano, su un cui destro potente si esalta Guglielmo Vicario. Il Napoli segnerebbe con Juan Jesus in mischia, ma c’è un fuorigioco a negargli l’1-0. È invece tutto buono, ed è una carambola clamorosa, quando su corner dalla sinistra André Frank Zambo Anguissa rinvia di testa sulla nuca di Patrick Cutrone, che segna senza nemmeno rendersene conto. Il Napoli si riversa in avanti per rimettere a posto la situazione, ma si ferma a un tiro di Andrea Petagna deviato sul palo da Ardian Ismajli. Serata molto sfortunata per i partenopei, ora superati anche dall’Atalanta e quarti.

Video con gli highlights di Napoli-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.