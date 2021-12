Handanovic battezza Hakimi e Lukaku: «Senza loro due l’Inter gioca meglio!»

Handanovic non le manda a dire dopo il 4-0 sul Cagliari. Il capitano dell’Inter si sfoga ai microfoni di Sport Mediaset dopo le tante chiacchiere arrivate dall’esterno in seguito alle cessioni di Hakimi e Lukaku

GRUPPO FORTE – Recuperata la vetta in classifica, Samir Handanovic si toglie non un sassolino ma ben due massi dalla scarpa: «Siamo da più di un anno che giochiamo insieme, ora l’interpretazione è più libera. Qualcosa è un po’ cambiata nelle indicazioni ma la consapevolezza viene dalla base forte precedente. Perché anche l’anno scorso ci sentivamo forti. Non è un discorso di sentirsi forte, però. C’è una rosa in cui abbiamo sostituto due giocatori (Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, ndr), che tutti pensavano fossero insostituibili, e addirittura si gioca meglio! Nel calcio bisogna aspettare prima di giudicare…». Queste le parole di Handanovic, incalzato da Sport Mediaset al termine di Inter-Cagliari, sui due ex compagni di squadra.