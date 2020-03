VIDEO – Ronaldo fa gol all’Inter col Milan, poi… perde! Decide Ibrahimovic

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’11 marzo 2007. Ronaldo torna da avversario al Meazza e con la maglia del Milan, fa pure gol con esultanza provocatoria ma alla fine decide Ibrahimovic.



L’ESULTANZA TORNA INDIETRO – Tredici anni fa l’Inter batteva 2-1 il Milan nella ventottesima giornata di Serie A 2006-2007. Derby di particolare interesse, perché è il primo di Ronaldo da ex. L’attaccante brasiliano un mese e mezzo prima ha lasciato il Real Madrid per consumare il secondo tradimento, firmando per i rossoneri, ed è ovviamente il più atteso. Il Meazza lo fischia sonoramente a ogni pallone toccato, lui risponde al 40′ con un sinistro rasoterra angolatissimo che supera il connazionale Julio César: Milan avanti ed esultanza con le mani alle orecchie, per provocare i suoi tifosi. Roberto Mancini però al 54′ azzecca la mossa: dentro Julio Ricardo Cruz per Hernan Crespo. Passano appena diciotto secondi e il Jardinero da due passi pareggia, sfruttando un pallone vagante in area. A servirgli l’assist è Zlatan Ibrahimovic, al quale Cruz rende il favore al 75′, quando approfitta di un errore di Marek Jankulovski e serve arretrato lo svedese per il destro che ribalta il punteggio. Ibra aveva sfidato Ronaldo a inizio ripresa, fissandolo prima del calcio d’inizio: missione compiuta. Di seguito il video di Inter-Milan dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.