Capello: “Serie A, non sono per i play-off. Ecco cosa farei”

Capello va contro i play-off in Serie A, una delle idee ipotizzate ieri a seguito del Consiglio Federale. L’ex allenatore, ospite di “Champions League Show”, ha dato la sua formula per provare a concludere il campionato una volta superata l’emergenza Coronavirus.

NUOVA STRADA – Così Fabio Capello sulla Serie A: «Qualora non si potessero giocare tutte le partite, in base alla classifica, farei andare in Champions League ed Europa League quelle che ora sarebbero qualificate. Non assegnerei il campionato e farei i play-out, perché bisognerebbe capire chi retrocede. Non sono per i play-off, ma sono per i play-out».