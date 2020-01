VIDEO – Roma-Torino 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Torino, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



RILANCIO A SORPRESA – Roma-Torino 0-2 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Un grande Torino supera la Roma e riscatta un mese di dicembre nerissimo. I granata passano in casa dei giallorossi, imbattuti da quasi due mesi, al termine di una vera e propria battaglia. Avvio promettente dei padroni di casa, ma poi Pau Lopez deve compiere un miracolo su Andrea Belotti deviando sul palo, con Lorenzo De Silvestri che lo grazia colpendo di testa da due passi sull’angolo successivo e appoggiando il pallone al portiere spagnolo. Per tre volte il Torino va a un passo dal gol nel primo tempo e lo trova nel secondo minuto di recupero, allungato per un’ammonizione. Botta potentissima di Belotti da posizione defilata, bucato Pau Lopez. Ripresa con la Roma ovviamente che prova a pareggiare, anche se concede il fianco e Pau Lopez fa un miracolo per mandare una deviazione di Belotti sulla traversa. Salvatore Sirigu diventa protagonista con due parate colossali su Lorenzo Pellegrini, mentre Gianluca Mancini e Henrikh Mkhitaryan falliscono altrettante facili occasioni. La Roma protesta anche, per un fallo di mano di Armando Izzo su cross di Aleksandar Kolarov destinato in area non punito col secondo giallo. Su un’incursione di Belotti Chris Smalling sul rimpallo di fatto rinvia con la mano, il VAR segnala l’episodio all’arbitro e arriva un rigore inevitabile. Dal dischetto perfetto Belotti, palla da una parte e portiere dall’altra per la doppietta all’84’. Torino che aggancia il Napoli all’ottavo posto, Roma che si stacca dal trio di testa. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.