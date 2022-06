VIDEO – Mkhitaryan, ultimatum Roma in scadenza a ore: Inter in agguato

Mkhitaryan non può più temporeggiare. Una delle due proposte sul tavolo del centrocampista armeno scadrà proprio in queste ore. L’Inter attende, la Roma forse ha perso già le speranze. Di seguito il video dell’intervento del collega Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport

IL GIORNO DELLA RISPOSTA – Sono le ore di Henrikh Mkhitaryan, che entro e non oltre la giornata di oggi deve dare una risposta. Alla Roma, ovviamente. O indirettamente all’Inter, che aspetta. Più passa il tempo, più il centrocampista armeno si avvicina all’Inter. Ma prima di festeggiare il nuovo colpo a parametro zero, meglio aspettare il gong… L’ultimatum giallorosso scade in giornata: o dentro o fuori. Cosa deciderà Mkhitaryan? A breve l’epilogo di questa trattativa…

