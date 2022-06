Martinez: «Lukaku-Inter? No informazioni, so solo una cosa! Al Chelsea…»

Lukaku è tra i nomi più chiacchierati di questa finestra di calciomercato. Il belga infatti vuole lasciare il Chelsea per fare ritorno all’Inter (vedi articolo), seppur si tratti di un’operazione alquanto complicata. Il Commissario Tecnico del Belgio, intervenuto in conferenza stampa in vista del match di Nations League contro l’Olanda, dice la sua sulla vicenda

BENEFICI – Romelu Lukaku, dopo un solo anno di Chelsea, vuole fuggire per fare ritorno all’Inter. Il Commissario Tecnico del Belgio, Roberto Martinez, dice la sua sulla vicenda: «Se può tornare all’Inter? Non spetta a me decidere, lui è un giocatore con tanta esperienza e sappiamo cosa ha fatto in Italia e ovunque sia andato. Credo però che nel suo club ci siano tante cose che devono essere sistemate vista la nuova proprietà, ma state chiedendo alla persona sbagliata, sfortunatamente non ho informazioni da darvi. Tutto quello che so è che per noi Romelu Lukaku è un giocatore speciale e che qualsiasi spogliatoio trae benefici dall’avere Romelu».