VIDEO – Lazio-Bologna 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Simone Inzaghi Lazio-Bologna

Lazio-Bologna, anticipo della quinta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



VITTORIA COL BRIVIDO – Lazio-Bologna 2-1 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A. La Lazio riscatta il KO di Genova di sabato scorso e torna alla vittoria anche in campionato. Il primo gol in realtà sarebbe del Bologna, dopo neanche un quarto d’ora con un destro piazzato di Mattias Svanberg, ma a inizio azione c’è un fallo su Lucas Leiva e dopo rapido consulto al VAR viene annullato. Primo tempo che finisce 0-0, ma al 54′ Danilo Larangeira perde palla ingenuamente e innesca Luis Alberto, che dopo un tunnel su un avversario trova la gran conclusione per il vantaggio. Poco dopo Riccardo Orsolini ci prova su punizione, ma è sfortunato: scheggia la traversa. A un quarto d’ora dalla fine pallone lungo, ma Mohamed Fares si inventa una rovesciata e fa assist per Ciro Immobile, che di testa raddoppia. Finale convulso, perché proprio al 90′ Lorenzo De Silvestri (un ex) accorcia su bella giocata di Federico Santander. La Lazio rischia nel finale, con anche un sospetto rigore su Roberto Soriano, ma regge e vince. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.