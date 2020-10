De Grandis: “Inter, mi aspetto più divertimento in mezzo. Tre per la scossa”

Stefano De Grandis

De Grandis ha valutato la vittoria dell’Inter per 0-2 contro il Genoa di questa sera. Il giornalista, ospite di “Sky Saturday Night”, ritiene che possano esserci dei miglioramenti in mezzo al campo.

OCCHIO AL CENTRO – Per Stefano De Grandis ci sono buone indicazioni dall’Inter dopo il match del Ferraris: «Non è una squadra in crisi. È una squadra solida, che può aspettare che il numero 9 gli risolva le partite, nel senso che fa sempre gol. Se soffre così poco come oggi prima o poi può risolvere con i giocatori che ha. Mi aspetto un po’ più di divertimento in mezzo al campo: Nicolò Barella, Arturo Vidal e lo stesso Radja Nainggolan, se viene recuperato, sono quelli che possono dare un po’ di scossa a una squadra che altrimenti è un po’ monocorde nel ritmo. Però è una squadra forte».