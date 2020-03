VIDEO – L’Inter umilia l’Atalanta: al Meazza pioggia di gol, 7-1! Due triplette

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 12 marzo 2017. Contro l’Atalanta è un pomeriggio di gloria, l’ultimo di quella stagione, con una clamorosa vittoria per 7-1 contro l’ex Gasperini.



SETTE GOL – Due anni fa l’Inter batteva 7-1 l’Atalanta nella ventottesima giornata di Serie A 2016-2017. Clamoroso trionfo al Meazza, dove l’ex mai amato Gian Piero Gasperini viene sommerso. Al 17′ Mauro Icardi sfrutta una punizione respinta dalla barriera e batte Etrit Berisha, sei minuti dopo supera il portiere albanese col cucchiaio su rigore da lui stesso ottenuto. Per l’argentino c’è la tripletta addirittura dal 26′, di testa su calcio d’angolo. Alla mezz’ora tocca a Éver Banega finire nel tabellino dei marcatori, con un tiro a incrociare su assist di Antonio Candreva. Il centrocampista, tre minuti dopo, raccoglie il secondo cross del numero 87 e firma la quinta marcatura. Segna anche Remo Freuler prima dell’intervallo, ma è soltanto il punto della bandiera per l’Atalanta. L’Inter non si ferma neanche nella ripresa: Roberto Gagliardini, freschissimo ex avendo cambiato maglia due mesi prima, firma il sesto gol con uno splendido tiro da fuori al 52′. C’è il tempo anche per la seconda tripletta del pomeriggio, di Banega che al 68′ realizza un calcio di punizione. Resterà l’ultima vittoria per Stefano Pioli, perché la settimana dopo inizierà il crollo verticale che lo porterà all’addio anticipato. Di seguito il video di Inter-Atalanta dall’account YouTube ufficiale della Lega Serie A.