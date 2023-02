VIDEO − Inter-Torino (2-0), Campionato Primavera 1: gol e highlights

L’Inter Primavera ha battuto 2-0 il Torino nel match valido per la ventesima giornata del Campionato Primavera 1. Nerazzurri di Chivu che salgono in classifica a quota 28 punti. I gol e gli highlights del match

SUCCESSO − Dopo il successo in Coppa Italia contro il Cagliari, l’Inter Primavera fa il bis e conferma il buon periodo di forma. I ragazzi di Chivu hanno regolato il Torino per 2-0 grazie alla rete dell’implacabile Francesco Pio Esposito al 42′, autore di tre gol in Coppa Italia. A chiudere il match l’altro attaccante Curatolo al 71′. Di seguito gol e highlights del match di campionato Primavera.

Fonte: Canale YouTube dell’Inter