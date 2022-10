VIDEO – Inter-Sampdoria, l’ultimo precedente: vittoria dolce-amara

Prosegue la marcia di avvicinamento a Inter-Sampdoria, che vedrà i nerazzurri impegnati domani sera alle 20.45 contro i blucerchiati a San Siro. Nel video il precedente dello scorso anno giocato a Milano: una vittoria dolce-amara nell’ultima giornata di campionato.

CHIUSURA – Mancano poco meno di 24 ore a Inter-Sampdoria, gara valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate a San Siro, il 22 maggio 2022, è arrivata una vittoria dolce-amara per i nerazzurri. Un 3-0 secco davanti alle tribune gremite, che però non è bastato per sperare nel miracolo di strappare il primo posto al Milan. Una prestazione in ogni caso di altissimo livello da parte della squadra di Simone Inzaghi, con un tris firmato dalla rete di Ivan Perisic all’ultima in nerazzurro e dalla doppietta di Joaquin Correa.

Questo il video con gli highlights del precedente giocato nella stagione 2021-2022 a Milano, dall’account YouTube della Lega Serie A.