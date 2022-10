Inter, Dimarco il nuovo padrone della fascia. Ora è dubbio Gosens

Federico Dimarco vive un momento d’oro da quasi un mese, ma le possibilità per Robin Gosens così sono ancor più diminuite. Chi sarà l’erede di Ivan Perisic all’Inter? L’impiego e l’alto minutaggio del nazionale italiano possono portare alla cessione del tedesco?

DIMARCO IN FIDUCIA – Federico Dimarco ha conquistato definitivamente la fascia sinistra dell’Inter. Mancini ha aiutato in questo percorso di crescita e Inzaghi ne ha ricavato grandi vantaggi. Le ottime prestazioni in nazionale hanno convinto l’allenatore dell’Inter a spostarlo sulla fascia che era prima di Perisic e i risultati hanno dato ragione. Una rete, due assist, e un numero considerevole di occasioni create. I suoi cross sono un pericolo continuo e permettono agli attaccanti, ma soprattutto a Dumfries, di chiudere l’azione più facilmente sfruttando la prestanza fisica. Dalla fine di settembre Dimarco è un altro giocatore, il che potrebbe essere spiegabile dal fatto che giochi nel ruolo a lui più congeniale. Questo però ha portato Inzaghi a ignorare completamente Robin Gosens, su cui è stato fatto un investimento importante lo scorso gennaio.

Inter, chi l’erede di Perisic? Dimarco o Gosens?

BUIO GOSENS – Il periodo del tedesco non è dei più rosei della sua carriera. I tempi della titolarità con la nazionale della Germania sono lontani e Inzaghi questo lo sa. Dimarco lo sovrasta nelle gerarchie e l’ipotesi cessione è sempre più incessante. In stagione solamente il 18% delle partite giocate, il 9 da titolare. La partita dell’Inter di inizio stagione contro il Lecce sembrava essere l’inizio definitivo della sua esperienza nerazzurra, ma così non è stato. Il gol di Barcellona non ha cambiato le idee a Inzaghi, nemmeno le buone prestazioni successive. Il campanello “Bayer Leverkusen” suona e la proprietà nerazzurra pensa a un’onerosa partenza. Sarebbe un peccato perdere un giocatore così, del suo potenziale, ma Gosens non vuole rimanere costantemente in panchina. Ci si aspettava di vederlo contro il Viktoria Plzen, Inzaghi ha sorpreso tutti ancora con Dimarco. Le gerarchie sembrano delineate, il futuro di Gosens è un punto di domanda, cosa dovrebbe fare l’Inter? Cessione o fiducia nel tedesco e reinserimento?