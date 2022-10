Brozovic vicino al rientro, ma l’Inter ora è cambiata. Idea doppio play?

Tra Marcelo Brozovic e l’Inter il legame è imprescindibile. Con il centrocampista croato a centrocampo i nerazzurri erano un’altra squadra, ma ora la situazione è cambiata. Le idee di Inzaghi e le risposte di Calhanoglu e Mkhitaryan hanno dato sicurezze.

BROZO-DIPENDENTI – La scorsa stagione ha mostrato gli evidenti limiti della squadra messa in campo da Simone Inzaghi. L’assenza di Brozovic è stata la causa principale di quei mesi invernali in cui si sono persi i punti più importanti per la vittoria dello scudetto. Le partite non vinte contro Fiorentina, Sassuolo e Torino hanno dato pesanti sentenze sulla qualità dell’Inter. Inzaghi ha provato Vecino, Calhanoglu e Barella davanti alla difesa ma non ha trovato le stesse certezze. L’Inter senza Brozovic veniva definita come una squadra senza la sua luce, il suo elemento indispensabile. I risultati confermavano ciò che si diceva e il gioco creava dubbi nella testa dell’allenatore. La vittoria finale del Milan è arrivata anche grazie all’assenza del croato, ma in questa prima parte di stagione la musica è cambiata.

Calhanoglu+Mkhitaryan: ecco il post-Brozovic

INTER SENZA BROZOVIC – Esiste un’Inter senza Marcelo Brozovic. Il futuro dei nerazzurri è al sicuro, le chiavi del centrocampo le ha prese un altro campione: Hakan Calhanoglu. Il turco ha sostituito egregiamente il croato e i risultati in campo dicono addirittura che ha fatto meglio. Senza Brozovic sono arrivate 5 vittorie, 1 pareggio a Barcellona e 1 sconfitta rocambolesca contro la Roma. Inzaghi ha trovato finalmente la soluzione ed è stato fondamentale anche l’acquisto di Henrikh Mkhitaryan per questo. L’armeno da mezz’ala dà inserimenti, tecnica e corsa continua. Le risposte dal nuovo centrocampo sono più che positive, ora Inzaghi avrà il beneficio della scelta. Il reinserimento di Brozovic può essere più cauto, non c’è bisogno essenziale di lui. La squadra vince, convince e dà certezze a centrocampo. Il croato dovrà riconquistarsi il posto, forse non sarà più il perno fondamentale nella rosa nerazzurra e si può ipotizzare anche un cambio nel modo di giocare. Perchè non ritornare al doppio-play come già successo l’anno dello Scudetto con Eriksen e Brozovic? Barella sarebbe più libero di attaccare la porta, la manovra sarebbe più fluida poiché non dipendente esclusivamente da un solo giocatore, ma accompagnata sia da Brozovic che da Calhanoglu. I vantaggi di questa nuova disposizione tattica ci sono, starà all’allenatore trovare l’equilibrio giusto e godere delle prestazioni dei suoi 4 campioni.