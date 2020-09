VIDEO – Inter-Pisa 7-0, gol e highlights della partita amichevole

Christian Eriksen Inter-Pisa

Inter-Pisa è stata l’ultima amichevole della squadra di Conte prima del debutto in Serie A, previsto per sabato prossimo contro la Fiorentina (ore 20.45): ecco il video con i gol e gli highlights. Da ricordare che la partita non è stata trasmessa in diretta TV.

GOLEADA – Inter-Pisa 7-0 nell’ultima amichevole prima dell’esordio in Serie A. L’Inter torna al Meazza e col pubblico, con mille spettatori ospiti della società per la prima volta dopo sette mesi. Ci vogliono appena quattro minuti per sbloccarla, lo fa Romelu Lukaku su assist di Ivan Perisic. Piovono i gol in avvio: all’11’ raddoppia Roberto Gagliardini con il destro, e al 15′ il centrocampista serve a Lautaro Martinez la palla del tris. Al 20′ si iscrive alla partita anche Christian Eriksen, con un bel destro su suggerimento di Achraf Hakimi, devastante sulla fascia come col Lugano. In due minuti, fra il 35′ e il 37′, Lautaro Martinez fissa doppietta e tripletta portando l’Inter sul 6-0 all’intervallo. Il Pisa riesce a contenere la situazione nella ripresa, limitandosi a “solo” un gol subito. Lo firma ancora Eriksen, al 74′ e in maniera insolita: di testa su cross di Danilo D’Ambrosio. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Pisa dal canale ufficiale YouTube della società.