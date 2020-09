Conte lavora sull’Inter, ha trovato il ruolo per Kolarov – SM

Alexsander Kolarov è uno dei volti nuovi dell’Inter arrivati in questo mercato estivo. Antonio Conte ha trovato il ruolo per il difensore serbo ex Roma e Lazio

Kolarov è uno dei volti nuovi che si sono visti all’Inter in questo mercato Inter. Il serbo prelevato alla Roma è stato preso nell’ottica di inserire esperienza e personalità in una squadra che talvolta ha tradito sotto questo punto di vista. Secondo “Sport Mediaset” dalle indicazioni delle prime amichevoli precampionato Antonio Conte ha trovato il ruolo per il giocatore. Kolarov nasce come giocatore di fascia, ma con l’età che comincia a farsi sentire non è più in grado di garantire continuità in un ruolo che nel gioco di Conte risulta essere particolarmente dispendioso. Il giocatore si adatta anche come terzo di sinistra, ruolo in cui lo ha già testato Fonseca alla Roma sul finire della scorsa stagione, ed è proprio lì che giocherà Kolarov nell’Inter di Conte fornendo un’alternativa di ottimo livello ad Alessandro Bastoni.