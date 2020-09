Vidal-Inter, cileno stasera in Italia: dettagli su cifre...

Vidal-Inter, cileno stasera in Italia: dettagli su cifre al Barcellona e visite

Arturo Vidal Barcellona

Inizia il countdown per Arturo Vidal all’Inter, il cileno arriverebbe stasera a Milano che avrebbero accordo con il Barcellona sull’indennizzo

ULTIME – L’accordo per Arturo Vidal all’Inter sarebbe totale. Il cileno già stasera dovrebbe sbarcare in Italia e domani sostenere le visite. Stando al sito di Gianluca Di Marzio, l’intesa con il Barcellona prevederebbe un milione di euro più bonus come indennizzo. Le visite mediche invece dovrebbero avvenire lunedì. Il contratto del giocatore sarebbe dalla durata di due stagioni.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com