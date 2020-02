VIDEO – Inter-Ludogorets 2-1, Europa League: gol e highlights della partita

Inter-Ludogorets, match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



QUALIFICAZIONE AGEVOLE – Inter-Ludogorets 2-1 nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. L’Inter ci mette un po’ per svegliarsi, complice forse anche il clima surreale del Meazza a porte chiuse, ma alla fine si qualifica. Cinque minuti e Romelu Lukaku viene smarcato centralmente, si fa metà campo palla al piede ma davanti a Plamen Iliev gli tira addosso. Così al 26′ a passare è il Ludogorets, arrivato a Milano con le mascherine per la psicosi da Coronavirus. Cross da destra, Cauly Souza spinge via Diego Godin ma per l’arbitro è tutto regolare e il brasiliano arrivato a gennaio segna col destro. Dura sei minuti la paura (se così si può dire…) di avere il risultato in bilico, apertura sulla sinistra per Cristiano Biraghi e tiro deviato da Georgi Terziev che inganna Iliev. Nel quarto minuto di recupero del primo tempo bella combinazione fra Alexis Sanchez e Lukaku, colpo di testa salvato da Iliev ma la palla gli sbatte addosso ed entra. La ripresa è quindi tranquilla, con una splendida traversa di Sanchez e un palo a incrociare di Lukaku con bella parata di Iliev. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Ludogorets dal canale YouTube “Leech221”.