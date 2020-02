Sorteggio Europa League, per l’Inter oggi ottavi: informazioni e avversarie

Il sorteggio di Europa League per definire gli ottavi si terrà oggi alle 13 a Nyon, con l’Inter protagonista dopo il complessivo 4-1 al Ludogorets: ecco tutte le informazioni e le possibili avversarie dei nerazzurri. Inter-News.it seguirà LIVE gli accoppiamenti dalle 12.45.



SECONDO PASSAGGIO – Il sorteggio di Europa League oggi alle ore 13 renderà noti gli ottavi di finale. Non potrà però essere ancora completo, perché Red Bull Salisburgo-Eintracht Francoforte si giocherà alle ore 18, dopo il rinvio di ieri (vedi articolo), pertanto nell’urna finirà un generico “vincente dell’incontro”. La procedura è piuttosto semplice: da questo turno non ci sono più paletti. Possibili quindi sia derby nazionali (l’Inter può incontrare la Roma) sia sfide con le rivali già affrontate nel girone. Andata giovedì 12 marzo (la prima squadra estratta la gioca in casa), ritorno sette giorni più tardi: come ai sedicesimi previsto il doppio orario, 18.55 e 21. Ecco il quadro con le squadre qualificate e le nazioni di provenienza.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE – OTTAVI DI FINALE



Basilea (Svizzera)

Bayer Leverkusen (Germania)

Copenaghen (Danimarca)

Getafe (Spagna)

Inter (Italia)

Istanbul Basaksehir (Turchia)

LASK (Austria)

Manchester United (Inghilterra)

Olympiakos (Grecia)

Rangers (Scozia)

Roma (Italia)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Siviglia (Spagna)

Wolfsburg (Germania)

Wolverhampton (Inghilterra)

Vincente Red Bull Salisburgo-Eintracht Francoforte (andata 1-4)

Il sorteggio di quarti e semifinali di Europa League si terrà venerdì 20 marzo alle 13, sempre a Nyon.