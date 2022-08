VIDEO – Inter, cosa va e cosa non va prima del Lecce: focus in 6 punti (3+3)

Inter ormai pronta per il debutto stagionale in casa del Lecce sabato sera. Il pre-campionato ha messo in evidenza almeno tre note positive e altrettante negative per la “nuova” squadra di Simone Inzaghi. Di seguito il video con il servizio della collega Silvia Vallini per Sky Sport

