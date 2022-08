Bergomi: «Brozovic uomo in più dell’Inter! Se il Chelsea vuole Casadei…»

Bergomi si esprime sulla nuova Inter di Inzaghi, che ritrova Lukaku ma anche altre certezze. L’ex capitano nerazzurro, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, ammette di puntare molto su Brozovic e perfino su Casadei. Mercato permettendo, ovviamente

BROZOVIC LEADER – In attesa della chiusura del mercato, soprattutto per quanto riguarda Milan Skriniar (vedi dichiarazioni), Giuseppe “Beppe” Bergomi non ha dubbi su chi trainerà l’Inter in questa stagione: «Tutti i giocatori sono importanti ma per me sarà Marcelo Brozovic. Vero che è arrivato Kristjan Asllani, però non è Brozovic. Abbiamo visto quanto è importante il centrocampista croato per la squadra. L’anno scorso Simone Inzaghi ha provato a sostituirlo quando è mancato per qualche partita ma non ci è riuscito. E si è vista la differenza! Secondo me sarà ancora Brozovic l’uomo in più, quello che farà girare questa squadra. Brozovic ha quantità, qualità e personalità». Così Bergomi sul numero 77 dell’Inter, sempre più centrale nei progetti nerazzurri.

CASADEI SORPRESA – Bergomi punta molto sulla voglia di rivalsa di Romelu Lukaku (vedi dichiarazioni) ma non solo sul centravanti belga: «L’Inter titolare si conosce, poi in avanti ci sono anche Edin Dzeko e Joaquin Correa che possono dare una mano. L’Inter ha giocatori importanti oltre agli undici titolari, come Henrikh Mkhitaryan e anche Cesare Casadei, che mi piacerebbe molto vedere di più. Casadei ha delle caratteristiche che nella rosa dell’Inter forse mancano, come la fisicità. Se lo vuole il Chelsea sicuramente qualche qualità importante ce l’ha ma non so se l’Inter avrà la forza di tenerlo». Questo il pensiero di Bergomi, che vede l’Inter favorita per lo Scudetto insieme ad altre due valide candidate in Serie A (vedi dichiarazioni).