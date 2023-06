VIDEO − Inter sulla Champions League: «Da Milano verso le stelle»

L’Inter, tramite Twitter, ha pubblicato un video che vuole caricare i suoi tifosi in vista della finale di Champions League contro il Manchester City (vedi articolo).

VIDEO − L’Inter carica i suoi tifosi su Twitter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City: «Da Milano verso le stelle! Tutto inizia qui, racchiuso in queste poche parole: “Il nero e l’azzurro sullo sfondo d’oro delle stelle”. E le stelle sono diventate parte di noi, parte del nostro cammino. Ci hanno sempre detto di aspettare che cadano per vedere i nostri desideri avverarsi. Ma abbiamo trovato un altro modo. Non sappiamo quando è successo, ma è diventato tutto più chiaro. I colpi di genio nei momenti più bui, i campioni in tutta la loro brillantezza, la moltitudine di persone che hanno eliminato queste notti. Mentre continuavano a spingerci in avanti ci siamo accorti che stavamo puntando in alto dove in pochi si sono mai avventurati prima. Un crepuscolo sospeso tra sogno e realtà. E, nonostante i momenti che ci riportavano sulla terra, un’immagine si stava lentamente formando nei nostri occhi. Un pensiero audace, una volontà comune, un desiderio reale. Siamo di notte per sognare dal primo istante. Perché smettere ora?».

So why stop now?

From Milano to the stars.

