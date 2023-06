Dimarco: «Giocare con l’Inter a Istanbul per me è un sogno»

L’Inter lavora con Simone Inzaghi per prepararsi al meglio in vista della finale di Champions League contro il Manchester City (vedi articolo). Per l’occasione ha parlato, a Sky Sport, Federico Dimarco.

SOGNO − Federico Dimarco, a Sky Sport, in una chiacchierata a tu per tu con Javier Zanetti (vedi articolo), ha affermato sull’Inter in vista della finale di Champions League: «Il mio rapporto con l’Inter come tifoso parte dalla mia famiglia. Mi hanno trasmesso, da quando sono nato, questo amore per l’Inter. Giocare a Istanbul nella finale rappresenta per me un sogno. Una serata di Champions League non è cosa da poco, anzi. L’Inter nella storia si è tolta belle soddisfazioni».