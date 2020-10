VIDEO – Ibrahimovic, magia da non credere! Tacco al volo in Inter-Bologna

Zlatan Ibrahimovic Inter-Bologna

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 4 ottobre 2008. Contro il Bologna apre le danze Zlatan Ibrahimovic, con un colpo da vero fuoriclasse. Raddoppia poi Adriano, prima del gol della bandiera rossoblu.

MAGIA – Un gol entrato nella storia dell’Inter, quello del vantaggio sul Bologna nella gara del 4 ottobre di dodici anni fa. Su un cross dalla sinistra di Adriano, Zlatan Ibrahimovic – piazzato vicino al primo palo – sta per essere anticipato dal marcatore. Una situazione difficile, in cui un’eventuale protezione di palla rischia di tradursi in un fallo offensivo. E allora arriva il momento in cui i fuoriclasse si distinguono come tali. Ibrahimovic sceglie di anticipare l’intervento, piazzando un colpo di tacco volante, a mezza altezza, con le spalle alla porta. E la palla si infila sul primo palo, tra la sorpresa di tutti, compagni e avversari. Un gol che stordisce per la superiorità tecnica con cui viene siglato, e che atterra il morale del Bologna. Il raddoppio arriva solo nella ripresa, cinque minuti dopo l’intervallo. L’Inter guadagna un rigore per un tocco di mano in area, che Adriano trasforma. Sei minuti Moras sfrutta alla grande un malinteso tra Zanetti e Cordoba, e infila il 2-1 da pochi passi. Tutto inutile ai fini del risultato finale. Nel video YouTube di “inter070” gli highlights della gara: