VIDEO – Fiorentina-Verona 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Verona, match della settima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



VITTORIA RITROVATA – Fiorentina-Verona 2-0 nella settima giornata di Serie A. Un mese dopo l’ultimo successo, al debutto in campionato con la Cremonese, la Fiorentina ritrova la vittoria. Espulso giovedì nel 3-0 subito dall’Istanbul Basaksehir, Jonathan Ikoné parte di nuovo titolare e si riscatta al 13′, con discesa sulla destra per accentrarsi e battere a rete con un sinistro rasoterra. Verona che torna ad avere le difficoltà difensive delle primissime partite, con tanti errori evidenti. Uno di questi, di Diego Coppola, costa un rigore per fallo su Christian Kouamé. Dal dischetto però Cristiano Biraghi si fa ipnotizzare da Lorenzo Montipò, bravo sempre prima dell’intervallo su colpo di testa di Lucas Martinez Quarta da angolo. Il portiere dell’Hellas è il migliore dei suoi, un qualcosa non certo di confortante per una squadra sconfitta. Tiene in partita i suoi fino al 90′, quando su cross teso di Rolando Mandragora irrompe il recuperato Nicolas Gonzalez e fa 2-0 da pochi passi. Un gol liberatorio per Vincenzo Italiano.

Video con gli highlights di Fiorentina-Verona dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.