VIDEO – Cremonese-Lazio 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

Cremonese-Lazio, match della settima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.



SENZA STORIA – Cremonese-Lazio 0-4 nella settima giornata di Serie A. Ancora una goleada per la Lazio, ma rispetto a quella subita giovedì in Europa League dal Midtjylland (4-1) stavolta è a favore. La Cremonese regge sette minuti, poi facile imbucata per Ciro Immobile e sinistro senza problemi per lo 0-1. Un errore di Vlad Chiriches porta al tiro Immobile, para Luka Lochoshvili ma il portiere è un altro e il VAR dà rigore. Lo stesso Immobile spiazza Ionut Andrei Radu, al 21′ è già 0-2. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo Radu sbaglia il rinvio, al Lazio avanza e su tiro di Mattia Zaccagni il portiere prestito Inter respinge male, favorendo Sergej Milinkovic-Savic che segna lo 0-3. La Cremonese fa di tutto per farsi male da sola, un altro orrore in costruzione dal basso porta Immobile ad andare al tiro da due passi: clamoroso errore, palla sul fondo. Il poker è solo rimandato al 79′, Immobile lancia Pedro che ha tutto il tempo per mirare e segnare di destro. Poi prende il palo Alessio Romagnoli di testa su calcio d’angolo.

Video con gli highlights di Cremonese-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Cremonese.