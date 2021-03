VIDEO – Fiorentina-Milan 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Milan, posticipo pomeridiano della ventottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



STACCATI – Fiorentina-Milan 2-3 nel posticipo pomeridiano della ventottesima giornata di Serie A. Il Milan sfrutta la sconfitta della Juventus e la stacca, portandosi a +4 sui bianconeri e a -6 dall’Inter (con una partita in più). Zlatan Ibrahimovic torna titolare dopo l’infortunio e ci mette nove minuti a segnare, lasciato solo dalla difesa della Fiorentina (piazzata malissimo) su un filtrante centrale. È splendido invece il pareggio di Erick Pulgar al 17′, con una gran punizione dai venti metri che Gianluigi Donnarumma può solo sfiorare. Subito dopo splendida traversa di German Pezzella di tacco su corner da sinistra. Fa altrettanto Ibrahimovic, a un passo dalla doppietta con un pallonetto sul montante. La Fiorentina si illude al 51′: cross basso da destra, gran movimento di Dusan Vlahovic spalle alla porta e appoggio per Franck Ribéry, che piazza il 2-1 col Milan in difficoltà. È solo il secondo gol in questa Serie A per il francese, ma il vantaggio dura solo sei minuti: su corner sponda di Simon Kjaer e nell’area piccola corregge in rete Brahim Diaz. Proteste dalla panchina viola, ma per arbitro e VAR tutto regolare. Ibrahimovic va ancora vicinissimo alla doppietta, con un tiro-cross che sbatte sul palo con Pietro Terracciano (subentrato a fine primo tempo all’infortunato Bartlomiej Dragowski) immobile. Per il Milan è il preludio del 2-3, lo firma Hakan Çalhanoglu al 71′ con un colpo da biliardo su assist di Franck Kessié, dopo palla persa in uscita dai viola. È il gol decisivo. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.