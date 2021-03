Zambrotta: «Obiettivo Juventus era raggiungere l’Inter, ora 10 punti tanti»

Zambrotta non crede più che la Juventus possa rimontare i dieci punti di distacco dall’Inter. L’ex difensore bianconero, ospite di Rai Sport, ha escluso la sua ex squadra dalla corsa per il titolo.

DIVARIO INSORMONTABILE – Gianluca Zambrotta toglie una pretendente dalla lotta per vincere la Serie A: «Dalle dichiarazioni di Andrea Pirlo nel prepartita bisognava vincerle tutte queste gare, per cercare di raggiungere l’Inter sperando che perdesse punti. Questo era l’obiettivo principale che si potevano Pirlo e la Juventus: ora dieci punti sono tanti, e le altre dietro si stanno avvicinando. La finale di Coppa Italia potrebbe far superare il fatto che lo scudetto si sta allontanando».