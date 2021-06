VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Benevento-Inter 2-5 (1/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 2-5 contro il Benevento del 30 settembre 2020.

CINQUINA – La stagione 2020/21 dell’Inter si apre con una trasferta a Benevento. In realtà la prima gara effettiva è contro la Fiorentina, quattro giorni prima, a San Siro. Ma la prima giornata ufficiale è la trasferta in Campania, spostata per dare tempo ai nerazzurri di riprendersi, dopo la stagione 2019/20 conclusa ad agosto. Pronti, via, e in casa delle Streghe l’Inter passa in vantaggio dopo meno di un minuto. Lancio dalle retrovie di Aleksandar Kolarov, Alexis Sanchez apre per Achraf Hakimi che serve il più facile dei tap in a Romelu Lukaku. Nei primi quarantacinque minuti l’Inter dilaga, raddoppiando con Roberto Gagliardini al 25′ (bel mancino al volo) e ancora con Lukaku al 28′, per lo 0-3. Al 34′ Gianluca Caprari accorcia per i padroni di casa, ma sarà inutile. Prima dell’intervallo c’è tempo per il primo gol nerazzurro di Achraf Hakimi, che sfrutta un’indecisione difensiva di Gaetano Letizia. Nella ripresa Lautaro Martinez piazza la cinquina al 71′, con un gran tiro da fuori. Ancora Caprari al 76′ rende meno amara la sconfitta firmando la doppietta che fissa il 2-5 finale. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.