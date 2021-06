Eriksen è tornato a casa dopo aver superato senza problemi l’intervento cui è stato sottoposto. Secondo quanto riportato da “TuttoSport” il centrocampista è in continuo contatto con l’Inter.

IN CONTATTO – Christian Eriksen dopo l’intervento perfettamente riuscito, ha fatto visita ai suoi compagni di Nazionale per abbracciarli e ringraziarli per tutto quello che hanno fatto. Il centrocampista danese adesso rimarrà a riposo a casa sua, con l’affetto della sua famiglia. Al momento congelata l’ipotesi che vedeva una delegazione interista pronta a mettersi in viaggio per andare a trovare il giocatore: Eriksen è in continuo contatto con la dirigenza dell’Inter che ha deciso di lasciare tranquillo il calciatore. Nei prossimi giorni, se al ragazzo farà piacere, verrà organizzato un viaggio. Comunque sia Eriksen è atteso a Milano a metà luglio, per sottoporsi ad alcune visite mediche di controllo.

Fonte: TuttoSport – Alessia Scurati

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.