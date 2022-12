VIDEO – Cagliari-Inter 2-4, Under-14 Pro: gol e highlights della partita

Cagliari-Inter Under-14, nona giornata del Campionato Under-14 Pro e ultima giornata dei girone di andata (e del 2022) termina sul risultato di 2-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita.

PRIMI IN CLASSIFICA – L’Inter Under-14 vola a Cagliari con l’obiettivo di chiudere il 2022 nel migliore dei modi, cioè con l’imbattibilità. Decisiva la doppietta di Mezzanotte, che nonostante giochi da esterno, segna come un centravanti (già cinque le sue reti fin qui). Il Cagliari dei pari età prova a riaprire la partita con Garau sul risultato di 1-2, ma poi Donato e Carboni chiudono definitivamente la partita. Sul finale c’è spazio per il 2-4 finale con Boccia, ma non serve a molto. Nerazzurri primi in classifica a quota 20 punti, subito dietro il Monza a 18.

Fonte: Canale YouTube [LGI SPORT Web Channel]