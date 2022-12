Brozovic si conferma anche in Croazia-Belgio: migliore dell’Inter in Qatar

Brozovic in Croazia-Belgio ha confermato di essere in costante crescita. Il regista è stato il migliore della sua nazionale controllando il gioco.

IN MIGLIORAMENTO – Anche nella sfida col Belgio Brozovic ha messo il suo marchio sulla manovra della Croazia. Una prova che conferma non solo il suo pieno recupero dall’infortunio accusato in maglia Inter, ma proprio una condizione fisica in crescendo. Più gioca più ritrova ritmo, movimenti, abitudini. E il gioco passa sempre più dai suoi piedi.

REGISTA – Contro il Belgio Brozovic ha messo insieme 98 tocchi, secondo della sua squadra, superato solo dal terzino sinistro Borna Sosa. Ecco la mappa che li rappresenta, presa da Whoscored:

Come al solito è partito nella sua posizione davanti alla difesa per poi svariare a seconda di spazi e movimenti dei compagni. Non a caso è primo di tutta la partita per km percorsi, con 13,442. I suoi passaggi sono 87, primo della Croazia, realizzati all’89%. Al suo attivo anche 2 tiri, anche qui primo. Un elemento essenziale per la sua nazionale. E il migliore tra i giocatori dell’Inter al Mondiale fino a questo momento.