VIDEO – Bologna-Fiorentina 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Fiorentina, match della sesta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



VINCE SENZA ALLENATORE – Bologna-Fiorentina 2-1 nella sesta giornata di Serie A. Dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic e in attesa di Thiago Motta (in tribuna, sarà ufficiale domani) il Bologna vince per la prima volta. In panchina c’è Luca Vigiani, allenatore per un giorno che si fa un bel regalo. Nel primo tempo lanciato verso la porta Marko Arnautovic, ma è bravissimo Pietro Terracciano ad anticiparlo in uscita al limite dell’area. Due infortuni per la Fiorentina nel primo tempo: Dodò (lungo stop) e Riccardo Sottil. Al posto di quest’ultimo entra Riccardo Saponara, che al 54′ va via a un avversario e crossa basso per il tap-in di Lucas Martinez Quarta. A rovinare tutto è il suo compagno di reparto Igor, che cinque minuti dopo buca l’intervento e manda in porta Musa Barrow per l’1-1. È il primo gol in questa Serie A del Bologna non di Arnautovic, che però timbra il cartellino tre minuti dopo su cross di Denso Kasius. Sul quale però ci sono forti dubbi di un fallo a inizio azione su Martinez Quarta non ravvisato da arbitro e VAR. Nel lungo recupero Igor abbatte Lorenzo De Silvestri sulla linea laterale e completa il suo pomeriggio da incubo col secondo giallo. Fiorentina senza vittorie dalla prima giornata.

Video con gli highlights di Bologna-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.