VIDEO – Barella e gli altri italiani dell’Inter in partenza destinazione… Milano!

Nicolò Barella è uno dei quattro interisti convocati per le partite della Nazionale Italiana contro Inghilterra e Ungheria. Con il centrocampista classe ’97 ci sono Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, tutti chiamati dal CT Roberto Mancini per i prossimi due impegni in programma. E la prima tappa è proprio a Milano. Di seguito il video della partenza con il servizio del collega Marco Nosotti, inviato al seguito dell’Italia per Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).