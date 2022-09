Brozovic non riposa e sfida un ex compagno… Insieme a un altro ex Inter!

Tempo di Nazionali. Questa sera, tra le sfide in programma valevoli per la Nations League, c’è anche la gara tra Croazia e Danimarca. Marcelo Brozovic, insieme a un ex compagno dell’Inter, sfida nientemeno che un altro ex nerazzurro, ovvero Christian Eriksen.

SFIDA NERAZZURRA – Marcelo Brozovic presente dal primo minuto in campo nella sfida che vedrà la Croazia affrontare la Danimarca. Gara valevole per la UEFA Nations League, che vedrà il centrocampista dell’Inter – insieme all’ex compagno Ivan Perisic – affrontare un altro ex nerazzurro: Christian Eriksen, in campo dal primo minuto.