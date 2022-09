Olanda in campo per la Nations League, l’Inter fa uno su due

In questa serata dedicata alle Nazionali, con la UEFA Nations League grande protagonista, anche l’Olanda scenderà in campo. Trasferta contro la Polonia per gli Oranje, che vedranno un solo giocatore dell’Inter in campo dal primo minuto.

UNO SU DUE – Polonia-Olanda è una delle partite in programma questa sera, valevoli per la UEFA Nations League. Tra le fila della Nazionale Oranje, sarà soltanto uno dei due giocatori dell’Inter a scendere in campo dal primo minuto. Si tratta di Denzel Dumfries, sulla fascia destra del centrocampo a quattro schierato da Louis van Gaal. Solo panchina, invece, per Stefan de Vrij.