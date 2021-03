VIDEO AMARCORD – Ronaldo imprendibile contro lo Schalke 04, 1-0 Inter

Ronaldo (Photo -/AFP via Getty Images/OneFootball)

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 3 marzo 1998. I nerazzurri vendicano in parte la sconfitta nella finale di Coppa UEFA dell’anno precedente. Contro lo Schalke 04 decide Ronaldo per l’1-0 nell’andata dei quarti.

MEZZA VENDETTA – Nei quarti di finale della Coppa UEFA 1997/98, l’Inter trova come avversario lo Schalke 04. I nerazzurri hanno così l’occasione di vendicare la sanguinosa sconfitta dell’anno precedente, nella finale del torneo. Il protagonista assoluto stavolta è Ronaldo, neanche a dirlo. Il brasiliano è imprendibile per i tedeschi, che anzi riescono a fermarlo solo con le maniere pesanti. Il numero 10 si rialza sempre, e già al 17′ fa esplodere San Siro. Triangolo con Youri Djorkaeff al limite dell’area, serpentina tra i difensori a sfidare l’impenetrabilità dei corpi e bomba sotto l’incrocio più vicino. L’Inter si accontenta dell’1-0, in attesa del ritorno a Gelsenkirchen: lì sarà decisivo un altro giocatore. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” rivediamo il gol del Fenomeno: