Parma-Inter, Conte non ha dubbi: una sola differenza rispetto al Genoa

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Parma-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45, valida per il turno infrasettimanale della venticinquesima giornata di Serie A. Conte in conferenza stampa è stato molto chiaro sulla scelta dell’undici titolare (vedi articolo), quindi rispetto al match con il Genoa ci sarà una sola differenza

UNA SOLA DIFFERENZA – Parma-Inter è la sfida che domani chiuderà la venticinquesima giornata di Serie A. Antonio Conte non fa calcoli in vista dell’Atalanta, mandando in campo anche i quattro diffidati “pesanti”: Alessando Bastoni, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Rispetto al match con il Genoa, dunque, ci sarà un solo cambio, praticamente automatico: Achraf Hakimi rientra dalla squalifica e quindi Matteo Darmian, che contro i rossoblù ha fatto molto bene, torna a sedersi panchina. Per il resto tutto confermato.

INTER (3-5-3): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.