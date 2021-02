VIDEO AMARCORD – Moratti, col Brescia prima vittoria da presidente Inter

Massimo Moratti

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 19 febbraio 1995. Contro il Brescia, a San Siro, Massimo Moratti vive la prima gara da presidente nerazzurro.

CHI BEN COMINCIA – L’Inter e la famiglia Moratti sono legati indissolubilmente. Il merito è di Angelo, patron della famiglia milanese, che negli anni Sessanta costruisce la Grande Inter, vincendo tre scudetti, due Coppe dei Campioni e altrettante Coppe Intercontinentali. Fasti dorati che Massimo, figlio di Angelo, sogna di vivere come il padre, e ci riuscirà, raggiungendo il magico Triplete nel 2010. Ma riavvolgiamo il nastro al 18 febbraio 1995. A ventisette anni di distanza dall’addio del padre, Massimo Moratti rileva la proprietà dell’Inter, e neanche 24 ore dopo entra a San Siro da presidente del club della sua vita, presentandosi in tribuna assieme al patron uscente Ernesto Pellegrini. L’occasione è una gara di Serie A contro il Brescia, terza giornata del girone di ritorno. Ai nerazzurri basterà una rete di Nicola Berti dopo soli tre minuti (raccoglie una respinta laterale del portiere) per vincere la gara, regalando a Moratti i primi tre punti della sua era da presidente. Rivediamo gli highlights della gara nel video YouTube dell’account “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: