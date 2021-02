Serie A, 23ª giornata: partite in diretta TV...

Serie A, 23ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

È un turno di campionato fondamentale, che gira attorno a Milan-Inter. Il derby vede in campo la seconda contro la prima, staccate di un punto e col sorpasso dei nerazzurri avvenuto domenica. C’è un’altra particolarità: tutte le partite si giocano in orari diversi, una rarità. Ecco il programma della ventitreesima giornata di Serie A, che oggi prevede due anticipi, con i canali di diretta TV DAZN (anche in streaming) e Sky Sport.

Fiorentina-Spezia – venerdì 19 febbraio ore 18.30 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Cagliari-Torino – venerdì 19 febbraio ore 20.45 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Lazio-Sampdoria – sabato 20 febbraio ore 15 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Genoa-Verona – sabato 20 febbraio ore 18 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Sassuolo-Bologna – sabato 20 febbraio ore 20.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Parma-Udinese – domenica 21 febbraio ore 12.30 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Milan-Inter – domenica 21 febbraio ore 15 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Atalanta-Napoli – domenica 21 febbraio ore 18 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Benevento-Roma – diretta Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Juventus-Crotone – lunedì 22 febbraio ore 20.45 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Inter 50

Milan 49

Roma 43

Juventus 42 *

Napoli 40 *

Atalanta 40

Lazio 40

Sassuolo 34

Verona 33

Sampdoria 30

Genoa 25

Bologna 24

Spezia 24

Udinese 24

Benevento 24

Fiorentina 22

Torino 17

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12

* una partita in meno