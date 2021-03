VIDEO AMARCORD – Kanu, unica gioia con l’Inter nel 4-0 all’Atalanta

Condividi questo articolo

Nwankwo Kanu

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 14 marzo 1998. L’Atalanta si presenta a San Siro e riceve un sono 4-0. Nella goleada nerazzurra arriva anche il primo gol di Nwankwo Kanu.

PRIMA GIOIA – L’Inter riceve l’Atalanta a San Siro il 14 marzo 1998, e basta un tempo per imporsi. E, stranamente, sarà il secondo. Le marcature le apre Francesco Moriero, che al 65′ chiude un contropiede con il potente destro dell’1-0. Passano otto minuti, e ancora Moriero si rende protagonista, servendo un cross dalla sinistra. In area, Nwankwo Kanu orienta lo stop col petto e trafigge il portiere. Per il nigeriano si tratta del primo (e unico) gol con la maglia dell’Inter. Dopodiché, i nerazzurri dilagano. Al 77′ Diego Simeone trova il filtrante per Ronaldo, che dal limite trova il 3-0 con un destro chirurgico. Ma c’è ancora gloria, anche per Benoit Cauet: all’88’ il francese segna direttamente su punizione, con un tiro a giro sul primo palo dai venti metri. Nel video YouTube di “FZ SerieAHistory” rivediamo gli highlights del 4-0 dell’Inter: