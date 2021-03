Kindermans: Â«Lukaku mio successore all’Anderlecht? Buona ideaÂ»

Kindermans: «Lukaku mio successore all’Anderlecht? Buona idea»

Lukaku – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Jean Kindermans, capo dell’accademia giovanile dell’Anderlecht, ha parlato di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, come suo possibile successore

Queste le parole ai microfoni di Het Nieuwsblad da parte di Jean Kindermans, capo dell’accademia giovanile dell’Anderlecht, su Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter. «Romelu come mio successore? Una buona idea – riporta Voetbalkrant.com –. Segue ancora bene i nostri giovani e talvolta dà loro i consigli necessari. Ha già detto che tornerà come Vincent (Kompany, ndr) a fine carriera. Se Romelu si candiderà a succedere a me, lo accoglierò a braccia aperte, lo riceverò e preparerò per diventare capo dell’accademia giovanile».

Fonte: Het Nieuwsblad tramite Clint Vens – Voetbalkrant.com