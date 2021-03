Torino-Inter (Serie A): la probabile formazione di Stellini (vice Conte)

La probabile formazione di Conte

Torino-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 15.00. Partita valida per la ventisettesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. L’ottava del girone di ritorno. Bisogna consolidare la vetta dopo l’uscita della Juventus dalla Champions League. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Stellini, che sostituisce lo squalificato Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILE – Previsto un solo assente, il centrocampista Vidal (infortunato).

MODULO – Nessun dubbio sul 3-5-2 come sistema di gioco, anche se alcune modifiche negli interpreti potranno portare l’Inter di Stellini (in sostituzione dello squalificato Conte) a riorganizzarsi tatticamente con un raccordo diverso tra i reparti offensivi.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Tutto confermato dietro. Il capitano Handanovic tra i pali. Al centro della linea a tre de Vrij con Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Il dubbio è in mezzo. A destra Hakimi con Perisic a sinistra. Davanti alla difesa spazio a Brozovic con Barella mezzala destra e Gagliardini più di Eriksen mezzala sinistra.

ATTACCO – Ballottaggio anche in avanti. Sicuro del posto solo Lukaku, che a sorpresa può essere spalleggiato da Sanchez con Lautaro Martinez inizialmente in panchina (dipende dalla scelta in mediana).

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Torino in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov; Darmian, Young, Vecino, Eriksen, Sensi; Lautaro Martinez, Pinamonti.

