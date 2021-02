VIDEO AMARCORD – Batistuta, primo gol all’Inter: Piacenza regolato in 3′

Gabriel Batistuta e Giacinto Facchetti (Photo by Grazia Nerii/Getty Images)

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 23 febbraio 2003. Contro il Piacenza Batistuta trova il primo gol in nerazzurro. Poi Vieri firma una doppietta nei seguenti due minuti.

PRIMO SQUILLO – Il 23 febbraio 2003 l’Inter deve dimenticare in fretta la brutta sconfitta contro il Chievo della settimana prima. La vittima sacrificale è il Piacenza, che resiste oltre un’ora e poi cade nel giro di tre minuti. Al 64′ Stéphane Dalmat scocca un destro potente da fuori area, che Gabriel Omar Batistuta intercetta inconsapevolmente, siglando l’1-0. Per l’argentino, colpo di lusso del mercato invernale, è il primo gol in maglia Inter. Passa un solo minuto, e i nerazzurri firmano anche il raddoppio. Su un lancio dalle retrovie, Christian Vieri scherza due difensori sfruttando il rimbalzo del pallone, prima di trafiggere il portiere con un potente destro angolato. Altri due giri di orologio, e Vieri trova anche la doppietta, con un mancino sotto rete. A nulla vale il gol di Dario Hubner in pieno recupero. Riviviamo il 3-1 di Inter-Piacenza nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: