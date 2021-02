Meluso (ds Spezia): Â«Agoume sorprendente. Purtroppo Ã¨ dell’InterÂ»

Meluso (ds Spezia): «Agoume sorprendente. Purtroppo è dell’Inter»

Mauro Meluso Spezia

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato anche di Lucien Agoume, giovane centrocampista in prestito dall’Inter

REGISTA – Queste le parole di Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, su Lucien Agoume, giovane centrocampista in prestito dall’Inter. «Agoume è sorprendente per come si è posto all’attenzione, fa il regista a 18 anni… Purtroppo però è dell’Inter».

FUTURO – Insomma, le dichiarazioni da parte del dirigente del club ligure, ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto”, sembrano far intendere il probabile addio del francese a fine stagione. Chissà se la società nerazzurra decida di girarlo nuovamente in prestito per fargli fare ulteriore esperienza oppure sceglierà di tenerlo con sé la prossima stagione.