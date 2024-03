VIDEO – Atletico Madrid-Inter da lotta! Le ultime | TG Flash Inter-News

− È arrivato il giorno tanto atteso, quello di. Stasera alle 21 al Civitas Metropolitano, si ripartirà dall’1-0 dell’andata firmato Marko Arnautovic. I nerazzurri dovranno affrontare un Atletico sicuramente agguerrito. Sarà una vera e propria lotta calcistica in campo in un ambiente caldissimo come il catino infernale di Madrid. Sulla probabile formazione, Inzaghi dovrebbe affidarsi agli olandesi Dumfries e de Vrij, che giocheranno al posto di Acerbi e Darmian. Per il resto, a guidare l’attacco la ritrovata e formidabile coppia Thuram-Lautaro Martinez. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il video del TG IN di mercoledì 13 marzo 2024 pubblicato sulla nostra Web TV ( iscriviti subito! ).